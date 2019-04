Madrid (SID) - Radprofi Alberto Contador (Spanien/Team Tinkoff) hat wegen gesundheitlicher Probleme seine Teilnahme an den spanischen Meisterschaften am Wochenende abgesagt. Eine Woche vor dem Start der Tour de France (ab 2. Juli) gab der Sieger von 2007 und 2009 via Twitter bekannt: "Ich bin traurig, mitteilen zu müssen, dass ich aus gesundheitlichen Gründen nicht an den spanischen Meisterschaften an diesem Wochenende teilnehmen werde. Ich hoffe, es wird ein gutes Rennen." Contador war 2009 spanischer Meister im Einzelzeitfahren.