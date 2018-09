Harare (AFP) Ein Gericht in Simbabwe hat einen Lastwagenfahrer wegen Missachtung der Autokolonne von Staatschef Robert Mugabe zu zwei Jahren Haft verurteilt. Wie die Zeitung "NewsDay" am Freitag berichtete, erteilte das Gericht in Harare dem Mann außerdem ein lebenslanges Verbot, Lastwagen zu fahren.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.