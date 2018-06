Frankfurt/Main (AFP) Der Entscheidung der Briten für ein Verlassen der EU hat den europäischen Börsen einen tiefroten Handelsstart beschert. Der Deutsche Aktienindex (Dax) verlor am Freitagmorgen 9,94 Prozent, die Börse in London startete mit einem Minus von 7,5 Prozent. In Paris rutschten die Kurse um fast acht Prozent ab, in Wien und Lissabon waren es jeweils rund zehn Prozent.

