Washington (AFP) Bei Überschwemmungen nach schweren Unwettern im Osten der USA sind mindestens 14 Menschen ums Leben gekommen. Die Überschwemmungen richteten in mehreren Landkreisen des Bundesstaates West Virginia hohe Sachschäden an, wie Gouverneur Earl Ray Tomblin am Freitag sagte. Mehr als 100 Wohnhäuser und mehrere Altenheime seien schwer beschädigt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.