New York (AFP) Die Entscheidung der Briten für den Austritt aus der EU hat an der New Yorker Wall Street zu Verlusten geführt, eine Panik blieb jedoch aus. Der Dow Jones-Index verlor am Freitag 3,39 Prozent, der Nasdaq schloss 4,7 Punkte im Minus.

