Offenbach (dpa) - Schwere Gewitter mit örtlich viel Regen haben am Nachmittag vor allem den Norden von Rheinland-Pfalz getroffen. "Der Schwerpunkt war von der Eifel rüber bis zum Westerwald", sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes. Über mögliche Schäden lagen zunächst keine Informationen vor. Auch in der Nacht und am Samstag sollte das schlechte Wetter weitergehen. Dabei kann es laut DWD örtlich auch Hagel, Sturm- oder Orkanböen geben.

