Stromberg (dpa) - Katastrophenalarm nach Unwettern in einer Kleinstadt im Hunsrück, unterspülte Bahngleise auf der Strecke Wiesbaden-Koblenz, dicke Hagelkörner in Hessen: Die ersten Unwetter nach der Hitzewelle haben Unheil im Südwesten Deutschlands angerichtet. In Stromberg lösten die Behörden den Katastrophenalarm nach teils meterhohen Überschwemmungen aus. Der Kreis Bad Kreuznach richtete einen Krisenstab ein. Einsatzkräfte retteten Bewohner mit Booten aus ihren Häusern. Im Osten und Süden sollen die Unwetter erst morgen ankommen.

