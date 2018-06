Brüssel (AFP) In Belgien sind erneut zwei Männer unter Terrorverdacht festgenommen worden. Die Polizei habe die beiden Männer bei Razzien in der Stadt Verviers nahe der deutsdchen und in Tournai nahe der französischen Grenze festgenommen, teilte ein Sprecher der belgischen Staatsanwaltschaft am Samstag mit. Es sei "zu früh über einen Terroranschlag zu sprechen". Zuvor hatte es Berichte gegeben, dass eine Extremistengruppe einen Angriff auf Fans der Fußball-EM in Frankreich plante.

