Athen (dpa) - Ein Waldbrand ist auf der nordgriechischen Halbinsel Chalkidiki ausgebrochen. Die Feuerwehr hatte die Flammen bis zum Nachmittag noch nicht unter Kontrolle, wie der Radiosender Athina 984 berichtete. Das Feuer sei aus bisher ungeklärten Gründen an der Westseite der Halbinsel entstanden - in unmittelbarer Nähe einer Ferienanlage. Schon vergangene Woche hatte es in Griechenland und auch auf Zypern während einer Hitzewelle Waldbrände gegeben.

