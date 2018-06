Berlin (AFP) Das Bundesverteidigungsministerium hat nach "Spiegel"-Informationen in den vergangenen Jahren die Kosten für Auslandseinsätze der Bundeswehr stets zu niedrig veranschlagt. Das Magazin berichtet in seiner neuen Ausgabe unter Berufung auf einen bisher unveröffentlichten Bericht des Ministeriums an den Bundestags-Haushaltsausschuss, die eingeplanten Mittel seien jedes Jahr nach oben korrigiert worden, oft um mehrere hundert Millionen Euro.

