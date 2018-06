Berlin (AFP) Die salafistische Szene wächst einem "Focus"-Bericht zufolge vor allem in den westdeutschen Städten. Wie eine Umfrage des Magazins unter Verfassungsschutzämtern in allen Bundesländern ergab, registrieren vor allem Nordrhein-Westfalen, Hessen und Berlin einen enormen Zulauf. In den ostdeutschen Regionen hält sich der Anstieg demnach in Grenzen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.