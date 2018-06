Berlin (AFP) Bei einem Bahnunglück am Rhein sind am Samstagmorgen zehn Menschen verletzt worden. Ein Regionalexpress sei zwischen Oberwesel und Bacharach wegen eines Erdrutsches entgleist, teilte die Deutsche Bahn am Morgen mit. Nach Angaben der Bundespolizei seien der Lokführer und neun Reisende verletzt worden. Laut der Bahn trafen Hilfskräfte an der Unglücksstelle ein und brachten die Fahrgäste des Zuges in Sicherheit.

