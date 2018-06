Paris (dpa) - Ein Eigentor hat Turnierdebütant Wales bei der Fußball-EM ins Viertelfinale verholfen. Der Nordire Gareth McAuley sorgte mit seinem Missgeschick in der 75. Minute für die Entscheidung zum 1:0 der Waliser in einem fußballerisch mäßigen Duell im Pariser Prinzenpark. Wales trifft am kommenden Freitag im Lille auf den Sieger des Achtefinals zwischen Belgien und Ungarn. Die Partie findet morgen in Toulouse statt. Für die Nordiren ist die erste EM-Teilnahme mit der Niederlage nun beendet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.