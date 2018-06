Paris (dpa) - Polen hat nach einem Elfmeterschießen als erste Mannschaft das Viertelfinale der Europameisterschaft erreicht. Beim 5:4 gegen die Schweiz sorgte Grzegorz Krychowiak für die Entscheidung. Granit Xhaka schoss daneben und war der tragische Held. Im Viertelfinale treffen die Polen am Donnerstag in Marseille auf Kroatien oder Portugal. Morgen wird Deutschland gegen die Slowakei spielen. Bundestrainer Löw kündigte in der ARD-Sportschau an: Jérôme Boateng wird in der Startelf stehen. Anpfiff ist um 18.00 Uhr.

