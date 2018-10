Stuttgart (dpa) - Auf die Tropenhitze folgt das Donnerwetter: Erneut hat es Baden-Württemberg besonders heftig getroffen. Beim "Southside Festival" mit Zehntausenden Musikfans gab es gestern Abend 25 Verletzte. Die Feiernden flüchteten vor Blitz, Donner und Starkregen. Das Festival wurde inzwischen ganz abgesagt, wie die Veranstalter mitteilten. Auch in Pfullingen, südlich von Stuttgart, goss es wie aus Kübeln. Zwei kleine Bäche traten über die Ufer und trieben die hilflosen Bewohner in die Enge. Ähnliche Szenen hatten sich bei einem Unwetter in Stromberg in Rheinland-Pfalz abgespielt.

