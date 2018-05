Teheran (AFP) Die iranische Justiz hat einer britisch-iranischen Frau, die seit Anfang April in Haft sitzt, Verwicklung in die Protestbewegung 2009 vorgeworfen. Die 37-jährige Nazanin Zaghari-Ratcliffe habe während der Proteste gegen die Wiederwahl von Präsident Mahmud Ahmadinedschad im Juni 2009 außerhalb des Landes an einer Internet- und Medienkampagne "gegen die Sicherheit des Landes" mitgearbeitet, sagte ein Justizvertreter am späten Freitag der Nachrichtenagentur Misan.

