Eriwan (dpa) - Papst Franziskus hat im Gedenken an die Opfer der Massaker an den Armeniern im Ersten Weltkrieg die Gedenkstätte Zizernakaberd in der armenischen Hauptstadt Eriwan besucht. Im stillen Gebet legte er einen Kranz und gelbe Rosen am Mahnmal nieder. Anschließend pflanzte der Pontifex einen Baum. Zum Auftakt seiner Armenien-Reise hatte Franziskus die Verfolgung der christlichen Minderheit der Armenier im Osmanischen Reich vor 101 Jahren als "Völkermord" verurteilt. Den Begriff hatte er nachträglich in seine Rede eingefügt.

