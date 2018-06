Potsdam (dpa) - CDU-Chefin Angela Merkel und der CSU-Chef Horst Seehofer wollen den Bundestagswahlkampf mit demonstrativer Einigkeit vorbereiten. Vorausgegangen war ein monatelanger Streit um die Flüchtlingspolitik. Beide Parteien wollten bei den wichtigsten aktuellen Themen gemeinsam "daran arbeiten, dass wir Lösungen für die Menschen in Deutschland finden, die auch in Zukunft Wohlstand und Sicherheit garantieren", sagte Merkel nach einer Klausur in Potsdam. Es seien ernsthafte und konstruktive Diskussionen gewesen.

