Köln (SID) - Die K.o.-Runde der Fußball-Europameisterschaft in Frankreich beginnt. Im ersten Achtelfinale um 15.00 Uhr spielen die Schweiz und Polen ums Weiterkommen. Nach dem beschlossenen EU-Austritt Großbritanniens kommt es um 18.00 Uhr zum Showdown zwischen den beiden britischen Vertretern aus Wales und Nordirland. Außerdem treffen Kroatien und Portgual um 21.00 Uhr aufeinander.

Die deutschen Golf-Profis Alex Cejka, Maximilian Kieffer und Marcel Siem haben bei den BMW Open in Pulheim enttäuscht, allein Cejka hat aus diesem Trio gerade noch den Cut geschafft. Dabei geht es für sie bei dem Turnier um nicht weniger als den zweiten Olympia-Startplatz für Rio hinter Martin Kaymer. Am Samstag steht die dritte Runde an.

Beim Meeting in Ratingen haben die deutschen Mehrkämpfer die letzten Tickets für die Olympischen Spiele in Rio de Janeiro im Visier. Neben Olympiasiegerin Jessica Ennis-Hill aus Großbritannien, die ihren finalen Härtetest vor Rio absolviert, wollen die Olympiazweite Lili Schwarzkopf und Jennifer Oeser, Vizeweltmeisterin von 2009, die Olympianorm im Siebenkampf erfüllen. Bei den Zehnkämpfern hoffen Rico Freimuth, Arthur Abele und der ehemalige Europameister Pascal Behrenbruch, die Qualifikation für Brasilien zu schaffen.