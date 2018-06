Washington (AFP) Das US-Militär will Medienberichten zufolge Anfang kommenden Monats das Transgender-Verbot in der Armee aufheben. Wie unter anderem die "USA Today" am Freitag (Ortszeit) unter Berufung auf Verteidigungsangaben berichtete, soll die Aufhebung des Verbots am 1. Juli bekanntgegeben werden. Demnach will Pentagonchef Ashton Carter den Streitkräften ein Jahr Zeit geben, um die neuen Vorgaben umzusetzen.

