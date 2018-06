Washington (AFP) Der frühere US-Basketballprofi Shaquille O'Neal ist von Präsident Barack Obama zum Sport-Sondergesandten für Kuba ernannt worden. Der 44-Jährige werde in den kommenden Tagen in dem kommunistischen Land junge Menschen treffen, Kulturstätten besuchen und den Dialog zwischen den beiden Völkern fördern, teilte das US-Außenamt am Freitag mit. Der 2,16 Meter große Ex-Basketballer blickt auf eine 19-jährige Sportkarriere zurück.

