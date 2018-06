Athen (dpa) - Mit Sorge schauen viele Griechen am Wochenende auf das Wetter. Ein Großbrand wütet in einem Waldgebiet rund 50 Kilometer von der Hauptstadt Athen entfernt. Das Feuer sei noch nicht unter Kontrolle, meldeten griechische Medien am Mittag. Auch auf der bei Touristen beliebten Halbinsel Chalkidiki hatte es am Wochenende gebrannt - dort wüteten die Flammen in der Nähe eines Ferienresorts, sind mittlerweile aber unter Kontrolle. Auf der Halbinsel Peloponnes regnete es gestern so stark, dass ganze Gebiete unter Wasser standen.

