Berlin (AFP) Die deutschen und französischen Arbeitgeber haben nach dem Brexit-Votum der Briten zu einer umso engeren Zusammenarbeit in Europa aufgerufen. Durch das Referendum werde Europa "großen Turbulenzen ausgesetzt", schrieben die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) und der französische Unternehmerverband Medef in einer am Sonntag veröffentlichten gemeinsamen Erklärung. Jetzt gehe es darum, die "besonderen europäischen Kräfte zu mobilisieren".

