Berlin (AFP) Kurz vor dem erwarteten Vergleich von Volkswagen mit Klägern in den USA fordert Brüssel in der Abgasaffäre auch Entschädigungen für europäischen Kunden. Sie erwarte, dass VW betroffenen Autobesitzern in der EU ebenfalls "freiwillig eine Kompensation zahlt", sagte EU-Industriekommissarin Elzieta Bienkowska der "Welt am Sonntag". Diese sollten ungefähr der Entschädigung entsprechen, "die den US-Konsumenten gezahlt wird".

