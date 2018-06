Frankfurt/Main (AFP) Verbraucherschützer fordern einem Zeitungsbericht zufolge die Abgeordneten von Bundestag und Europaparlament zur Ablehnung des zwischen der EU und Kanada ausgehandelten Freihandelsabkommen Ceta auf. "Trotz einiger Verbesserungen" könne keine Zustimmung empfohlen werden, schreibt der Verbraucherzentrale Bundesverband laut einem Bericht der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Montagsausgabe) in einem Brief an die Parlamentarier.

