Hamburg (dpa) - Mildes Wetter und fallende Preise für Öl und Gas entlasten die Verbraucher in Deutschland bei den Heizkosten. Ein Musterhaushalt von drei bis vier Personen in einem Einfamilienhaus mit Gasheizung musste nach Berechnungen des Internet-Portals Verivox in der abgelaufenen Heizperiode durchschnittlich 1147 Euro bezahlen. Ein Rückgang um vier Prozent gegenüber der Vorperiode. Viel günstiger aber war es mit Öl: Hier wurden nur 826 Euro und damit 29 Prozent weniger fällig.

