Brüssel (AFP) In Brüssel wird nicht damit gerechnet, dass der britische Premierminister David Cameron bereits beim EU-Gipfel am Dienstag den per Referendum beschlossenen Austritt Großbritanniens aus der EU offiziell erklärt. "Wir erwarten, dass Cameron den Ausgang des Referendums darlegt sowie die Lage im Vereinigten Königreich", sagte ein hochrangiger EU-Vertreter am Sonntag bei einem Briefing in Brüssel. Die EU-Länder "erwarten nicht, dass Cameron in diesem Stadium Artikel 50 auslöst", fügte er hinzu.

