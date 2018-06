London (dpa) - Zwei Tage vor dem EU-Gipfel verschärft die Europäische Union die Gangart gegenüber London. Großbritannien müsse nach dem Brexit-Votum der Briten nun den Austritt des Landes schnellstmöglich auch formell beantragen, um eine lange Hängepartie zu vermeiden, heißt es in Brüssel und Berlin. Der Präsident des Europaparlaments, Martin Schulz, sagte der "Bild am Sonntag", der Gipfel am kommenden Dienstag sei hierfür der geeignete Zeitpunkt. Die Briten wollen sich nach bisherigem Stand jedoch bis Oktober Zeit lassen.

