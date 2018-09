London (dpa) - Die EU drückt nach dem Brexit-Votum für den Ausstieg aufs Tempo. Doch die Regierung in London bremst. Die britische Regierung von Premier David Cameron will sich von der EU und den Mitgliedsstaaten nicht zu schnellen Brexit-Verhandlungen drängen lassen. Sie wollen sich bis Oktober Zeit lassen. Gleichzeitig forderten Millionen EU-Befürworter in Großbritannien via Online-Petition eine zweite Volksabstimmung. Und: Schottland will in der EU bleiben und sich dafür lieber von London lossagen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.