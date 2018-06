Lille (dpa) - Weltmeister Deutschland steht nach einer überzeugenden Vorstellung im Viertelfinale der Fußball-Europameisterschaft. Das DFB-Team hat in Lille ihr Achtelfinalspiel gegen die Slowakei 3:0 gewonnen. Die Tore schossen Jérôme Boateng, Mario Gomez und Julian Draxler. In der nächsten Runde trifft die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw entweder auf Italien oder Titelverteidiger Spanien, die sich morgen in Saint-Denis gegenüberstehen.

