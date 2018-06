Lille (dpa) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft läuft am Abend bei der EM gegen die Slowakei auf. Und bei der Achtelfinalbegegnung wird auch Abwehrchef Jérôme Boateng auf dem Rasen stehen. Nach dem Abschlusstraining habe Boateng keine Beschwerden gehabt, sagte Bundestrainer Joachim Löw am Abend. Anpfiff in Lille ist um 18.00 Uhr. Außerdem spielen heute Frankreich gegen Irland und Ungarn gegen Belgien. Gestern gewann Portugal gegen Kroatien 1:0 in der Verlängerung, Wales setzte sich 1:0 gegen Nordirland durch und Polen siegte mit 5:4 im Elfmeterschießen gegen die Schweiz.

