Berlin (dpa) - Im Achtelfinale der Fußball-EM trifft die deutsche Nationalmannschaft heute auf Außenseiter Slowakei. Abwehrchef Jérôme Boateng soll nach seiner Wadenverhärtung in der Partie in Lille mitwirken. Bundestrainer Joachim Löw kündigte den Einsatz des Innenverteidigers am Samstag an. Neben dem Weltmeister tritt auch Gastgeber Frankreich in Lyon zu seinem ersten Spiel in der K.o.-Runde gegen Irland an. Das dritte Achtelfinale bestreiten das Überraschungsteam aus Ungarn und die hoch gehandelten Belgier in Nizza.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.