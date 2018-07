Düsseldorf (SID) - Fortuna Düsseldorf hat den belgischen U21-Nationalstürmer Maecky Ngombo verpflichtet. Dies teilte der Fußball-Zweitligist am Sonntag mit. Ngombo (21) kommt vom niederländischen Erstligisten Roda Kerkrade und erhält einen Vertrag über zwei Jahre bis zum 30. Juni 2018. In der Eredivisie hatte er in der vergangenen Saison in 17 Spielen vier Tore erzielt.

"Er verfügt mit seiner Größe über eine sehr große Schnelligkeit, hat einen guten Abschluss und ein großes Entwicklungspotenzial", sagte Fortuna-Trainer Friedhelm Funkel.