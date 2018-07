Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 26. Juni 2016:

25. Kalenderwoche

178. Tag des Jahres

Noch 188 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Krebs

Namenstag: Johannes, Josemaria, Paulus

HISTORISCHE DATEN

2015 - Bei einem Terroranschlag auf ein Touristenhotel an der tunesischen Mittelmeerküste im Badeort Sousse werden 38 Menschen getötet, darunter zwei Deutsche.

2013 - Amtsinhaber Tsakhia Elbegdorj gewinnt die Präsidentenwahl in der Mongolei. Er erreicht mit 50,2 Prozent der Stimmen die notwendige absolute Mehrheit für vier weitere Jahre.

2011 - In einem Bürgerentscheid auf der Nordsee-Insel Helgoland sprechen sich 583 Inselbewohner (54,74 Prozent) gegen eine Wiedervereinigung der ein Quadratkilometer großen "Hauptinsel" mit der 0,7 Quadratkilometer großen "Badedüne" aus.

2006 - In einem Referendum lehnen die Italiener eine von Ex-Ministerpräsident Silvio Berlusconi angestrebte Verfassungsreform klar ab.

1996 - Der frühere SPD-Politiker Karl Wienand wird wegen Spionage für die ehemalige DDR zu einer Freiheitsstrafe von zweieinhalb Jahren verurteilt.

1986 - Bei einer Volksabstimmung in Irland sprechen sich fast zwei Drittel der Stimmberechtigten gegen die Zulassung der Ehescheidung aus.

1936 - Der weltweit erste Hubschrauber wird in Bremen erfolgreich getestet.

1906 - Im französischen Le Mans starten 32 Wagen zum ersten Grand-Prix-Rennen der Welt.

1843 - Hongkong wird zur britischen Kronkolonie erklärt.

AUCH DAS NOCH

1998 - dpa meldet: Schon wieder versetzt eine entlaufene Schnappschildkröte Badegäste in Angst und Schrecken: Seit rund einer Woche trauen sich vor allem Nacktbader nicht mehr in einen Baggersee in Erbach (Baden-Württemberg).

GEBURTSTAGE

1966 - Dany Boon (50), französischer Schauspieler und Regisseur ("Willkommen bei den Sch‘tis")

1963 - Carolin Fortenbacher (53), deutsche Sängerin (Rolle der Donna in dem Abba-Musical "Mamma Mia!")

1956 - Chris Isaak (60), amerikanischer Popsänger ("Wicked Game")

1954 - Miroslav Nemec (62), deutscher Schauspieler und Musiker ("Tatort")

1946 - Maria von Welser (70), deutsche Moderatorin und Journalistin, TV-Frauenjournal "ML Mona Lisa" 1988-1997

TODESTAGE

2014 - Mary Rodgers, amerikanische Musical-Komponistin und Schriftstellerin ("Verrückter Freitag"), geb. 1931

1973 - John Cranko, britischer Choreograph und Tänzer, Ballettdirektor des Stuttgarter Ensembles 1961-73, geb. 1927