Jerusalem (AFP) Wegen eines tödlichen Messerangriffs auf der letztjährigen Homosexuellen-Parade in Jerusalem muss ein ultraorthodoxer Jude lebenslänglich ins Gefängnis. Ein Gericht in Jerusalem verurteilte den 40-jährigen Jischai Schlissel am Sonntag wegen Mordes sowie wegen sechsfachen versuchten Mordes zu lebenslanger Haft plus 31 Jahren. Die 16-jährige Schira Banki war nach dem Messerangriff im Juli 2015 gestorben.

