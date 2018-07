Dublin (SID) - Spaniens 7er-Rugby-Frauen haben sich den zwölften und damit letzten Startplatz für das olympische Turnier in Rio de Janeiro (5. bis 21. August) gesichert. Im Finale des Qualifikationsturniers in Irlands Hauptstadt Dublin bezwangen die Spanierinnen am Sonntag Russland mit 19:12.

Neben den spanischen Frauen bilden Gastgeber Brasilien, Australien, Kanada, Kolumbien, Fidschi, Frankreich, Großbritannien, Japan, Kenia, Neuseeland und die USA das zwölfköpfige Feld für Rio. Frauen-Rugby ist in Brasilien erstmals im olympischen Programm.

Die Qualifikation der Männer war bereits am Wochenende zuvor abgeschlossen. Auch hier hatte sich Spanien das letzte Ticket gesichert. Die deutsche Sieben war im Halbfinale an Samoa gescheitert.

Neben Spanien nehmen Gastgeber Brasilien, Fidschi, Großbritannien, Neuseeland, Südafrika, Argentinien, die USA, Frankreich, Japan, Australien und Kenia teil.