Erfurt (SID) - André Greipel hat bei der Straßenrad-DM in Erfurt das Sprintduell gegen Marcel Kittel gewonnen. Der Rostocker fährt damit im deutschen Meistertrikot zur 103. Tour de France, die am kommenden Samstag in der Normandie beginnt. Greipel setzte sich auf dem sprinterfreundlichen Kurs nach 215,8 Kilometern gegen seinen Rivalen durch und feierte seinen insgesamt dritten DM-Titel im Straßenrennen.

Der Thüringer Kittel (28) musste sich bei der Meisterschaft vor seiner Haustür sogar mit Rang drei zufrieden geben. Platz zwei ging an den 23-jährigen Max Walscheid vom Team Giant-Alpecin. Titelverteidiger und Klettertalent Emanuel Buchmann (Bora), dem das Meisterschafts-Terrain diesmal nicht zusagte, hatte mit dem Rennausgang nichts zu tun.

Mit dem Sieg im letzten Härtetest vor der Frankreich-Rundfahrt tankte Greipel noch einmal Selbstvertrauen für das anstehende Saisonhighlight. Zum Beginn der Tour haben die deutschen Top-Sprinter eine realistische Chance auf das Gelbe Trikot. Kittel hatte dies bereits 2013 und 2014 erobert, Greipel trug es noch nie auf seinen Schultern.