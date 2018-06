Madrid (AFP) Bei der Parlamentswahl in Spanien ist die konservative Volkspartei (PP) von Ministerpräsident Mariano Rajoy laut Prognosen erneut stärkste Kraft geworden. Zweitstärkste Kraft wurde das Linksbündnis Unidos Podemos (Vereint schaffen wir das), wie Nachwahlbefragungen ergaben, die das öffentlich-rechtliche Fernsehen am Sonntagabend veröffentlichte. Schon vor einem halben Jahr hatte es in Spanien Parlamentswahlen gegeben, in der Folge konnte aber kein Regierungsbündnis gebildet werden.

