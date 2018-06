Bad Segeberg (dpa) – Wegen starken Regens ist am Abend die Premiere der Karl-May-Spiele von Bad Segeberg nach der Pause abgebrochen worden. Ein Weiterspielen in dem Freilichttheater war unmöglich, wie die Veranstalter entschieden. Trotz Wetterkapriolen waren schon tagsüber Tausende Zuschauer in die Arena am Kalkberg gekommen. Zur Eröffnung der 65. Spielzeit stand der Klassiker "Der Schatz im Silbersee" auf dem Programm. Mehr als 80 Mitwirkende und 25 Pferde treten am Kalkberg auf. Bis zum 4. September stehen 72 Vorstellungen auf dem Programm.

