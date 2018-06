Berlin (AFP) Der Schauspiel-Star Götz George ist nach Informationen der "Bild"-Zeitung tot. Er sei bereits am Sonntag vergangener Woche im Alter von 77 Jahren gestorben, berichtete das Blatt in seiner Montagsausgabe ohne Angabe von Quellen. Dem Bericht zufolge wurde George in Hamburg im engsten Kreis seiner Familie beigesetzt.

