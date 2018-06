Rom (AFP) Nach dem Brexit-Votum der Briten kommt US-Außenminister John Kerry am Montag zu Gesprächen nach Brüssel und London. Die beiden zusätzlichen Stopps seien kurzfristig zu der Europareise Kerry hinzugefügt worden, sagten mitreisende US-Diplomaten am Sonntag in Rom. Kerry trifft sich in der italienischen Hauptstadt mit Italiens Außenminister Paolo Gentiloni und später mit Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu.

