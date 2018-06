Berlin (dpa) - Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen will trotz der abweisenden Haltung der Türkei in den nächsten Tagen die Bundeswehr-Soldaten auf dem Nato-Stützpunkt Incirlik besuchen. Das kündigte sie in der "Bild am Sonntag" an. Ein solcher Truppenbesuch sei eine Selbstverständlichkeit. Aus Ärger über die Armenier-Resolution des Bundestages hatte die Türkei Verteidigungsstaatssekretär Ralf Brauksiepe für einen geplanten Besuch in Incirlik die Erlaubnis verweigert.

