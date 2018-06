Straubing (dpa) - Eine Unwetterfront mit Starkregen und Sturmböen ist am Abend über Niederbayern gezogen. Bei den Rettungskräften gingen in der Zeit von 18.30 bis 22.30 Uhr rund 420 Notrufe ein. Der heftige Regen machte Straßen unbefahrbar, flutete Keller und bereitete einem Volksfest in Straubing ein vorzeitiges Ende. Blitze schlugen in Gebäude, richteten aber keinen großen Schaden an. Kleinere Orte waren am Abend noch ohne Strom. In Obernzell stürzte ein Baum auf ein Auto und verletzte einen Insassen leicht. Ein Krankenhaus meldete einen Wassereinbruch.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.