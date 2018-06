Berlin (dpa) - Wetterkapriolen mit Starkregen und Sturmböen haben einige Open Air-Veranstaltungen behindert. So ging der zweite Tag des "Hurricane"-Festivals im niedersächsischen Scheeßel ohne ein einziges Konzert zu Ende. Nach mehreren Unwettern vom Donnerstag an hatten heftige Regengüsse das Festival- und Camping-Gelände unter Wasser gesetzt. Die Karl-May-Spiele von Bad Segeberg hielten bis zur Pause durch - danach war wegen starken Regens Schluss. Und in Straubing in Niederbayern machte das schlechte Wetter den Besuchern eines Volksfestes einen Strich durch die Rechnung.

