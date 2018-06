Halle (AFP) Ein 21-Jähriger hat versucht, in Halle in Sachsen-Anhalt eine Diesellok zu stehlen. Der Mann verschaffte sich am Wochenende auf einem Güterbahnhof Zutritt zum Führerstand und versuchte die Lok zu starten, was allerdings misslang, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte. Mitarbeiter der Bahn bereiteten dem Treiben schließlich ein Ende.

