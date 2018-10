Berlin (AFP) Deutschland bewirbt sich einem Zeitungsbericht zufolge erneut um einen Sitz im Weltsicherheitsrat. Das berichtete die "Bild"-Zeitung (Dienstagsausgabe) unter Berufung auf Planungen des Auswärtigen Amts. Das Außenministerium wollte den Bericht auf Anfrage nicht bestätigen. Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) hält am Nachmittag in Hamburg eine Rede zu "Deutschlands Verantwortung in der Welt".

