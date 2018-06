München (AFP) Gut ein Vierteljahr nach dem bundesweit beachteten Rücktritt des schwaren Pfarrers der bayerischen Gemeinde Zorneding wegen rassistischer Beleidigungen hat die Polizei einen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen. Ein 74 Jahre alter Rentner aus München stehe im Verdacht, einen Brief mit Schmähungen und Bedrohungen an den Geistlichen geschrieben zu haben, teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Nord am Montag mit.

