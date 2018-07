Berlin (AFP) Als Reaktion auf das Brexit-Votum haben die Außenminister Deutschlands und Frankreichs, Frank-Walter Steinmeier (SPD) und Jean-Marc Ayrault, für eine engere Zusammenarbeit Europas in den Bereichen Sicherheit, Verteidigung und Migration geworben. In einem am Montag veröffentlichten gemeinsamen Schreiben schlagen die beiden Minister "weitere Schritte in Richtung einer Politischen Union in Europa" vor.

