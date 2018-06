Berlin (AFP) Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) hat den verstorbenen Schauspieler Götz George als "Ausnahmekünstler" gewürdigt. George habe "mit seinem vielseitigen, tiefgründigen und intensiven Spiel über Jahrzehnte Millionen von Menschen im In- und Ausland die Abgründe und Hintergründe unserer Gesellschaft" offengelegt, erklärte Steinmeier am Montag in Berlin.

