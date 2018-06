Mönchengladbach (AFP) Wegen versuchten Mords sucht die Polizei in Mönchengladbach zwei noch unbekannte Mädchen, die am Sonntagnachmittag Schottersteine von einer Eisenbahnüberführung auf eine Landstraße geworfen haben sollen. Ein Stein größer als eine Faust durchschlug das Schiebedach des Autos einer jungen Familie, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Eltern im Alter von 33 und 28 Jahren und ihr sechsmonatiger Säugling blieben unverletzt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.